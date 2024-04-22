Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
İzmir'de firari bir hükümlü, eşi ve 2 çocuğunu evde rehin aldı. Polis ekipleri, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen ve pencereden kendisini aşağı atmaya çalışan hükümlüyü bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Konak ilçesi Atilla Mahallesi 467. Sokak'ta bulunan bir apartmanda hareketli saatler yaşandı.
Kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yılmaz Dai, eşini ve 2 çocuğunu evinde rehin aldı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve özel harekat polislerinin geldiğini fark eden Dai, apartman boşluğuna çıktı.
Bu sırada Dai'nin eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.
Polis, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen Dai'nin dalgınlığından yararlanıp, müdahale etti.
SUÇ KAYDI KABARIK
Gözaltına alınan Dai, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. Ayrıca, Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan da çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
YAKALANMA ANLARI KAMERADA
Öte yandan Yılmaz Dai'nin, apartman boşluğunda yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekibin, Dai'yi kaçtığı apartman boşluğunda yakalayarak, düşmemesi için müdahale ettikleri anlar yer alıyor.