BTK haberleşme sektörü verilerini açıkladı: Akıllı telefon pazarında üç marka hakimiyet kurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2023 yılı dördüncü çeyrek haberleşme verilerini açıkladı. Yayınlanan raporda Türkiye’nin haberleşme sektörüne ve mobil cihaz kayıt verilerine dair önemli veriler paylaşıldı.

Raporda, elektronik haberleşme sektörü gelirlerinin bir önceki yıla göre 2023 yılında yüzde 72’nin üzerinde bir artış yakalayarak 224 milyar 557 milyon 207 bin 766 TL olduğu açıklandı. Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin dördüncü çeyrekte ise net satış gelirlerinin toplam 70,1 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

MOBİL ABONE SAYISI 92,2 MİLYON OLDU Bu dönemde sabit telefon abone sayısının yaklaşık 9,9 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 92,2 milyon olduğu açıklandı. Mobil yaygınlık oranı %108 olurken makineler arası iletişim (M2M) 8 abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfus çıkartıldığında ise mobil yaygınlık oranı %112,9 oluyor. REKLAM 2023 yılı dördüncü çeyreğinde, 477 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bu dönemde yaklaşık 3 milyon mobil abone numarasını taşımış olup 31 Aralık 2023 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 177,4 milyon oldu.

AYLIK DATA KULLANIMI 260 GB Genişbant verilerine bakıldığında, yaklaşık 19,6 milyonu sabit abone, 73,7 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 93,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılmış, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 artmıştır. En yüksek artış %24’lük bir oranla “Eve Kadar Fiber” abone sayısında, müteakiben %3’lük bir oranla da “Kablo İnternet” abone sayısında gerçekleşmiştir. Sabit genişbant abonelerinin bu çeyrekte aylık ortalama data kullanımı 260 GB olmuştur. 4,5 KULLANIMI 84,9 MİLYON Rapora göre, 1 Nisan 2016 tarihinde ülkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2023 yılı Aralık ayı sonunda 84,9 milyon olmuştur. Ancak bazı vatandaşlarımızın cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise yaklaşık 70 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 17,2 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir. REKLAM FİBER KISA KALDI Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 517 bin km olan fiber uzunluğu, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde 562 bin km’ye yaklaşmış ve %8,6 oranında artış gerçekleşmiştir.

TELEFON SATIŞLARINDA SON ÇEYREĞİ ABD’Lİ ÜRETİCİ LİDER KAPATTI Global çapta 13 yıl aradan sonra lider konuma yükselen ABD’li üretici Apple, Türkiye’de de 2023’ün son çeyreğinde lider konumda yer almayı başardı. Ancak buna karşın yıl genelinde Samsung’un gerisinde kaldı. Türkiye pazarında 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 3,5 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı açıklanırken, marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yaklaşık %72,7’si Apple, Samsung ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluşturduğu bilgisi raporda yer aldı. Son çeyrekte birinci sırada yer alan Apple, 1 milyon 146 bin adetlik rakama ulaştı. Samsung 949 bin adet ile ikinci sırada yer alırken Redmi, 491 adet ile üçüncü sıranın sahibi oldu. Listeyi sırasıyla Realme (192 bin), Techno (179 bin), Vivo (119 bin), Reeder (106 bin) ve TCL (79 bin) tamamladı. REKLAM IMEI kaydı yapılan ithal ve imal edilmiş cihazların çok büyük çoğunluğunu akıllı telefonlar oluşturdu.