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        Haberler Gündem Güncel Lunaparktaki oyuncak dehşet saçtı!

        Lunaparktaki oyuncak dehşet saçtı!

        Ankara'da lunaparktaki oyuncak, 16 yaşındaki Mustafa'nın başına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Nöroloji Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 22:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:13
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        Lunaparktaki oyuncak dehşet saçtı!
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan Mustafa A. (16), ağır yaralandı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’nda yer alan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa A.’nın kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarptı.

        Fotoğraf: DHA

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        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Nöroloji Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        Mustafa A.'nın yaralandığı kaza sonrası lunaparkta bulunan 'Adrenalin' isimli oyuncak bugün de hizmet vermeye devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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