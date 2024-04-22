Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi, ziyaretten renkli anlar kameralara yansıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyarete ilişkin, "Bu ziyaret sadece diplomatik ilişkilerimizin derinliğini vurgulamakla kalmaz aynı zamanda zengin, kültürel ve köklü tarihi bağlarımızın da öneminin altını çizmektedir." dedi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında, iş dünyası, gazeteci, siyasetçi ve spor dünyasından isimlere davet verdi.
Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.
Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğinin büyük ilerlemeler kaydettiği bu dönemde ziyaretin önemine vurgu yapan Ersoy, "İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Sayın Steinmeier'in programındaki her durak önemli mesajları da barındırmaktadır. Bu ziyaret sadece diplomatik ilişkilerimizin derinliğini vurgulamakla kalmaz aynı zamanda zengin, kültürel ve köklü tarihi bağlarımızın da öneminin altını çizmektedir." diye konuştu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında, iş dünyası, gazeteci, siyasetçi ve spor dünyasından isimlere davet verdi. Davete, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (ortada) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda) ve Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu (sağda) katıldı.
Eminönü Arabalı Vapur İskelesi'ne yürüyerek gelen Steinmeier'e, vatandaşlar el salladı. Steinmeier, Almanya'da işçi olarak çalıştığını söyleyen Korkmaz Albayrak ile ayaküstü sohbet etti.
Albayrak, Cumhurbaşkanına, Almanya'da çalıştığı zamanlardaki fotoğrafını gösterdi ve yaptığı işleri anlattı.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Fatih'teki Sirkeci Tren Garı'ndaki Demiryolu Müzesi ve 'Gurbette Hasret' sergisini ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Steinmeier, "Bu tren istasyonu, iki ülke arasındaki yakın bağı simgelemektedir. Alman mimar August Jachmund tarafından tasarlanan gar, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orient Express'in son durağıydı" dedi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (sağda), Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği Rezidansına geldi. Walter Steinmeier, konuşmasının ardından Berlin'de Meva döner firması tarafından hazırlanan özel döneri, Arif Keleş (solda) ile keserek konuklara ikram etti.
ALMANYA'DA TÜRK İŞÇİLERİ TEMALI SERGİYİ GEZDİ
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı yer olan Fatih'teki Sirkeci Tren Garı'nda İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül ile Demiryolu Müzesi'ni ve Almanya'ya Türk işçilerin göçü temalı 'Gurbette Hasret' sergisini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından konuşan Steinmeier, pek çok hikayenin bu tren istasyonunda başladığını belirterek, "Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve toplumumuzu şekillendirmeye ve biçimlendirmeye yardımcı oluyor. Ülkemizin inşasına yardımcı oldular, ülkemizi güçlü kıldılar ve toplumumuzun kalbinde yer aldılar. Türkiye'ye gerçekleştirdiğim bu seyahatte bize eşlik eden konuklar buna örnek oldu. Bu tren istasyonu, iki ülke arasındaki yakın bağı simgelemektedir. Alman mimar August Jachmund tarafından tasarlanan gar, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orient Express'in son durağıydı" diye konuştu.
“GÖÇMENLERİN HİKAYELERİ HEM TÜRK HEM ALMAN TARİHİNİN BİR PARÇASI"
Almanların 1930'larda yeni başkent Ankara'nın tasarımına ve inşasına destek olduğunu anlatan Steinmeier, 1960'lardan itibaren genç Federal Almanya'nın ekonomisinin kurulmasına yardım edenlerin de Türkiye'den gelen misafir işçiler olduğunu söyledi.
Steinmeier, “Almanya'da bizler, bir ay sonra Federal Cumhuriyetimizin 75. doğum gününü kutlarken bunu; Türk-Alman göçmenlerin milyonlarca hikayesinin tarihimizin bir parçası olduğu bilinciyle yapacağız. Bu nedenle Federal Anayasa'nın yıl dönümünden önce Türkiye'yi bir kez daha ziyaret etmiş olmam benim için önemliydi. Onlar, göçmen geçmişi olan insanlar değiller. Almanya, göçmen geçmişi olan bir ülke."
"Onların hikayeleri hem Türk tarihinin hem de Alman tarihinin bir parçası. Onlar, bizi biz yapan şeylerin bir parçası. Türkiye ve Almanya'nın özel ve yoğun ilişkileri özellikle kriz durumlarında ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya’da büyük dayanışma sağlandı. Türkiye’ye yardım malzemeleri gönderildi. Yarın da Gaziantep'in deprem bölgesini ziyaret ederek felaket mağdurları ve yardım görevlileriyle bir araya geleceğiz “dedi.
“YOLCULUĞUMUZA SİRKECİ TREN İSTASYONU'NDAN BAŞLAMAMIZ TESADÜF DEĞİL"
Steinmeier, "Buraya geleli çok olmadı ama şimdiden şunu söyleyebilirim. Buraya Alman olarak gelen herkes açık kollarla karşılanıyor. Bu, sadece Türk misafirperverliğinden kaynaklanmıyor. Esas olarak günlük yaşamın her yerinde hissedebileceğiniz yakın insani bağlardan kaynaklanıyor. Her yıl Türkiye'ye gelen 5 milyon Alman turistin bu bağların ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bugün yolculuğumuza Sirkeci Tren İstasyonu'ndan başlamamız tesadüf değil"
VAPURA BİNDİ
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Tren Garı'ndaki programının ardından Eminönü'ndeki iskeleye yürüyerek geldi ve vapura bindi.