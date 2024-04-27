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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi - En son haberler

        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!

        Aydın'ın Çine ilçesinde, geçen yıl aralık ayında bir çoban tarafından kayalıklar arasında insan kemikleri bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin, DNA testinde aynı yıl kaybolan zihinsel engelli 31 yaşındaki Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:55 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:04
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        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
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        Aydın Çine'de ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Servet Cesur (31), 31 Temmuz 2023 tarihinde ortadan kayboldu.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre ailesi gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca Cesur için jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

        ARAMALARDAN SONUÇ ÇIKMADI

        Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. 3 Aralık 2023 tarihinde, Çine'nin Evciler ve Tatarmemişler mahalleleri arasındaki Payamtaşı mevkiinde bir çoban tarafından kayaların arasında insan kemikleri ve çürümüş kıyafetler bulundu.

        KEMİKLERİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Kemikler, 7 Aralık 2023’te İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan DNA testi sonucu kemiklerin kayıp Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi. Cesur'a ait kemikler dün ailesine teslim edildi ve Çine İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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