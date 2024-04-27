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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamudaki tasarrufa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın çalışması bulunduğunu söyledi. Çalışmaların konsolide edileceğini ve yakın bir gelecekte olgunlaştırılacağını bildiren Yılmaz, "İşin ana fikri şu; gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:33
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Calaraşi Bölgesi'ndeki Dragalina'da Karadeniz-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Töreni'nin ardından gazetecilere, kamuda tasarrufa yönelik çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

        Kamudaki tasarrufa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı, çeşitli tedbirleri içeren bir çalışma olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda Strateji ve Bütçe Başkanlığının da geniş kapsamlı bir çalışması bulunduğunu söyledi.

        Çalışmaların konsolide edileceğini ve yakın bir gelecekte olgunlaştırılacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. İşin ana fikri şu; gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak. Nasıl artırılacak verimlilik? Odaklanarak. Daha fazla önceliklere odaklanma suretiyle. Bugünkü şartlar altında, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi."

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        'BİRİNCİ ÖNCELİK ENFLASYONU DÜŞÜRMEK'

        Para ve maliye politikaları ile yapısal reformları içeren üç ayaklı bir programları bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, maliye politikası için kamu tasarruflarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Cevdet Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

        "Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, kamuoyunun düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz" dedi.

        İlk önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu da vurgulayan Yılmaz, "Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün arttırıldığı bir programımız var. Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz. En genel amacımız da bu. Bunu yapmak için koordineli bir şekilde, bir ekip ruhu içinde, bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar bittiğinde detaylarını kamuoyuyla paylaşırız."

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