Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, kritik derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarın finalinde Ankaragücü ile golsüz berabere kalarak turu İstanbul'a bırakan Beşiktaş ise bu sezonun ilk derbi galibiyetini taraftarına hediye etmek için mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR, SEMİH İSE DÖNÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz, müsabakada görev yapamayacak. Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Livakovic
Osayi
Becao
Djiku
Ferdi
İsmail Yüksek
Fred
İrfan Can
Syzmanski
Tadic
Dzeko
BEŞİKTAŞ:
Mert
Onur Bulut
Colley (Worrall)
Necip
Masuaku
Musrati
Gedson
Muçi
Rashica