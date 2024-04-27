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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, kritik derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 03:38 Güncelleme: 27.04.2024 - 03:38
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.

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        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

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        Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

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        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.

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        Ziraat Türkiye Kupası yarın finalinde Ankaragücü ile golsüz berabere kalarak turu İstanbul'a bırakan Beşiktaş ise bu sezonun ilk derbi galibiyetini taraftarına hediye etmek için mücadele edecek.

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        FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

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        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR, SEMİH İSE DÖNÜYOR

        Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz, müsabakada görev yapamayacak. Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe:

        Livakovic

        9

        Osayi

        10

        Becao

        11

        Djiku

        12

        Ferdi

        13

        İsmail Yüksek

        14

        Fred

        15

        İrfan Can

        16

        Syzmanski

        17

        Tadic

        18

        Dzeko

        19

        BEŞİKTAŞ:

        Mert

        20

        Onur Bulut

        21

        Colley (Worrall)

        22

        Necip

        23

        Masuaku

        24

        Musrati

        25

        Gedson

        26

        Muçi

        27

        Rashica

        28

        Semih Kılıçsoy

        29

        Muleka

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