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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme

        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!

        Diyarbakır'da, girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştıkları ev sahibi 63 yaşındaki Veysi Akkurt'u itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilerden Süphan E., yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındı. HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu tespit edilen Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3'e çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:35
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        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
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        Diyarbakır'da olay, 25 Şubat'ta, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt (63), binada gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü.

        MERDİVENDEN DÜŞÜP BAŞINI BETONA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek, kaçtı. Veysi Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        6 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

        Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KIZ TORUNUNUN HAREKETLERİ ŞÜPHE ÇEKTİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un kız torunu H.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, H.A.'nın sevgilisine birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiğini belirledi.

        ŞÜPHELİLER SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

        Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A.’nın sevgilisi ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu. Gözaltına alınan 7 şüpheliden Hüseyin E., Ferhat E., tutuklandı.

        BİR ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada serbest kalan Süphan E.’nin telefon ve HTS incelemesinde olay yerinde olduğunu tespit etti. Savcılık Süphan E.’nin yakalamasını çıkardı. Polisin yeniden gözaltına aldığı Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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