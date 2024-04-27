ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin , ABD'nin Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık ek yardım paketinin bir parçası olarak hava savunma sistemleri için ilave Patriot füzeleri sağlayacaklarını duyurdu.

Füzelerin daha önce tedarik edilen Patriot sistemlerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilirken, pakette ayrıca Ulusal Gelişmiş Satıhtan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için daha fazla mühimmat ve hava savunma rampaları, füzeler ve radarların Ukrayna'nın çoğu Sovyet döneminden kalma mevcut silahlarına entegre edilmesi için ilave teçhizatlar da yer alıyor.

Karar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Pentagon arasındaki görüşmenin ardından geldi. Görüşmede Ukrayna şehirlerini korumak için en az yedi Patriot sistemine ihtiyaç olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Acilen Patriot sistemlerine ve onlar için füzelere ihtiyacımız var. Şu anda hayat kurtarabilecek şey budur." ifadelerini kullandı.

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Toplantının ardından Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Austin, "Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla Ukrayna'ya ABD endüstrisinden yeni destek sağlamamıza olanak sağlayacak 6 milyar dolarlık ek taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Austin, "İhtiyaç duydukları sadece Patriotlar değil, başka tür sistemlere ve önleyicilere de ihtiyaçları var. Patriot'u 'sihirli değnek' haline getirmeme konusunda hepimizi uyarmak isterim." ifadesini kullandı.

Austin, müttefik ülkelerden Ukrayna'ya hava savunma sistemi gönderme konusunda isteksiz olanlara 'biraz daha riski göze almaları gerektiği' uyarısı yaptı. Bazı ülkelerin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderme konusunda isteksiz oldukları, bunun nedeni olarak da çoğu ülkede yeteri kadar hava savunma sistemi bulunmadığı ve var olanların kendi savunma ihtiyaçlarına karşılık geldiği biliniyor.

Ukrayna'ya yapılacak söz konusu askeri yardım malzemelerinin ulaştırılmasının ABD’deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu belirten Austin, bu paket ile sadece Ukrayna’nın savunmasına değil ABD’deki endüstrinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını vurguladı.

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