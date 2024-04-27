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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da gündem Arda Güler - Ancelotti'den son dakika açıklaması - Futbol Haberleri

        İspanya'da gündem Arda Güler

        İspanyol spor basını, Real Sociedad'a karşı galibiyet golünü atan ve karşılaşmanın oyuncusu seçilen Arda Güler'i manşetlere çıkardı. Marca ve As gibi İspanya'nın önde gelen prestijli gazeteleri ilk sayfalarında Arda'ya yer verdi. Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında son haftalarda çıkan haberleri yalanlayarak Milli futbolcu için flaş açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:35
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında lider Real Madrid, Arda Güler'in golüyle deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 29. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

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        Sağ kanattan Dani Carvajal'ın pasında, defanstaki Zubeldia'nın hatasını iyi değerlendiren Arda, güzel bir şutla topu ağlarla buluşturdu.

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        Türk futbolcu, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı. Arda'nın ilkinde olduğu gibi ikinci golünü de sağ elini kalbine götürerek ve sol işaret parmağını havaya kaldırarak kutlaması ve bu hareketi sembolü haline getirmesi dikkati çekti.

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        Karşılaşmanın 15. dakikasında kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gören Arda, 68. dakikada yerini Vinicius'a bıraktı.

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        İSPANYA'DA MANŞETLER ARDA GÜLER

        İspanyol basını karşılaşmayla ilgili internet sayfalarında yaptığı yorumlarda, "Arda Güler, Real Madrid'i sırtlıyor", "Madrid'in en iyisi Arda", "Madrid'in gelecek vaat eden Türk'ü kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.

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        Marca'da Real Sociedad - Real Sociedad maçı için yer alan haberde, "Rotasyon fark etmedi ve Real Madrid, San Sebastian'da kazandı. Ancelotti'nin gelecek sezon için kadroda kalacak dediği Arda Güler'in golü galibiyeti mühürledi. Barça, Valencia'yı yenemezse Real Madrid, gelecek hafta Cadiz maçına şampiyonluk için çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

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        AS'ın maç değerlendirmesinde ise, "Arda Güler, yedeklerle dolu Real Madrid'e Anoeta'da galibiyeti getirdi. Ancelotti, gelecek sezon kadroda kalacağını açıkladı." ifadeleri yer aldı.

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        Öte yandan Arda Güler'in golünün ardından İspanyol ekibi de sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşması dikkat çekti.

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        İspanyol basını, milli futbolcunun gösterdiği performansla sınıfı geçtiğini satırlarına taşıdı. Arda'nın Madrid formasıyla ligde sadece yaklaşık 100 dakika forma giydiği hatırlatılırken, bu maçlarda 2 gol atmasına dikkat çekildi.

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        ANCELOTTİ AÇIKLADI

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında son haftalarda çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını söyledi.

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        Ancelotti, ilk defa ligde ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'in golüyle deplasmanda Real Sociedad'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısı düzenledi.

        İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

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        "Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

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        İspanyol basını son haftalarda yaptığı haberlerde, Arda'nın gelecek sezon için Sevilla veya Real Sociedad'a kiralık gönderileceğini iddia etmişti.

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        ARDA GÜLER NELER SÖYLEDİ?

        Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Arda Güler ise, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Carlo Ancelotti'ye bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" dedi.

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        Genç futbolcu, açıklamalarına, "Real Madrid dünyanın en iyi kulübü ve burada gol atmak harika bir duygu. Burada olduğum için çok mutluyum" diye devam etti.

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        Arda Güler, ayrıca, "Sadece fiziksel olarak çalışmıyorum, mental olarak da çalışıyorum. Sabırla bekliyorum. Mentalitem, gelişmeye devam etmek." sözlerini sarf etti.

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        REAL MADRİD ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

        La Liga'da 33. haftanın açılış maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaşan Real Madrid puanını 84'e çıkardı. Madrid ile en yakın rakibi ve 1 maç eksiği bulunan Barcelona arasında 14 puan fark var.

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