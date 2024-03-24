Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.

Şampiyonada erkeklerde 10, kadınlarda da 6 takım mücadele ediyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır farklı branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Maçların 5 gün boyunca Yenimahalle ile Yenişehir spor salonlarında yapılacağını belirten Güven, "10 erkek ve 6 kadın takımı Karabük'e geldi. Yaklaşık 200 sporcumuz, antrenörümüz ve idarecimizi 5 gün boyunca ilimizde misafir edeceğiz. Sporcularımızı milli takım antrenörlerimiz izliyor. Burada belirlenecek sporcular milli takıma seçilecekler, ülkemizi yurt dışında temsil edecekler." diye konuştu.