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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:45
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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.

        Şampiyonada erkeklerde 10, kadınlarda da 6 takım mücadele ediyor.

        Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır farklı branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Maçların 5 gün boyunca Yenimahalle ile Yenişehir spor salonlarında yapılacağını belirten Güven, "10 erkek ve 6 kadın takımı Karabük'e geldi. Yaklaşık 200 sporcumuz, antrenörümüz ve idarecimizi 5 gün boyunca ilimizde misafir edeceğiz. Sporcularımızı milli takım antrenörlerimiz izliyor. Burada belirlenecek sporcular milli takıma seçilecekler, ülkemizi yurt dışında temsil edecekler." diye konuştu.

        İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı da 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nı geçen yıl Karabük'te yaptıklarını hatırlattı.

        Çarkcı, "Burada çok güzel karşılanıyoruz. Kulüplerin katılımı da çok iyi. Çok da mutlular." dedi.

        Şampiyona 29 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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