"Karabük Enginar Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirildi

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karabük Enginar Yetiştiriciliği" projesi uygulamaya alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor Programı" kapsamında İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje başladı.

Projeyle merkez, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde üretilen tarımsal ürün yelpazesinin genişletilmesi ve kadın çiftçilerin ekonomik getirisi yüksek ürünler üreterek gelir düzeylerinin artırılması hedefleniyor.