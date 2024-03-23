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        "Karabük Enginar Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirildi

        Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karabük Enginar Yetiştiriciliği" projesi uygulamaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:24
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        "Karabük Enginar Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirildi
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        Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karabük Enginar Yetiştiriciliği" projesi uygulamaya alındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor Programı" kapsamında İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje başladı.

        Projeyle merkez, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde üretilen tarımsal ürün yelpazesinin genişletilmesi ve kadın çiftçilerin ekonomik getirisi yüksek ürünler üreterek gelir düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkez, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında çiftçilere daha yüksek gelir getirebilecek, uzun süre hasat edilebilen ve bakım maliyeti düşük olan enginar fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Enginarın çok yıllık bir bitki olmasının çiftçilerin uzun süre gelir elde etmesine olanak sağlayabileceğini aktaran Ayvalık, "Proje kapsamında 4 bin 200 adet yerli çeşidimiz Bayrampaşa çeşidi enginar fidesinin 10 kadın çiftçimize toplam 6 dekar alanda ekimi yapılacak şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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