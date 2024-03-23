Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına yalanlama

KARABÜK İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi'ndeki Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddialarını yalanladı.

Karabük'te, bir sosyal medya paylaşımında; Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddia edildi. İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: