Karabük'te kafası mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde bir kedinin kafasının mama kutusuna sıkıştığını fark eden itfaiye erleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri, müdürlük binasında kutuyu keserek kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra sokağa bırakıldı.
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