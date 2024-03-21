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        Karabük'te kafası mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:24 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:24
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        Karabük'te kafası mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde bir kedinin kafasının mama kutusuna sıkıştığını fark eden itfaiye erleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        İtfaiye ekipleri, müdürlük binasında kutuyu keserek kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

        Kedi daha sonra sokağa bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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