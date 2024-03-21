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        Karabük'te bahçe duvarına çarpan minibüsteki 5 yolcu yaralandı

        Karabük'te minibüsün bahçe duvarına çarpması sonucu 5 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:57
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        Karabük'te bahçe duvarına çarpan minibüsteki 5 yolcu yaralandı
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        Karabük'te minibüsün bahçe duvarına çarpması sonucu 5 yolcu yaralandı.

        K.K. idaresindeki 78 M 0013 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde önce A.Y. yönetimindeki 78 S 0176 plakalı işçi servisinin yan dikiz aynasına, ardından bir evin giriş kapısı ve bahçe duvarına çarptı.

        Kazada minibüsteki 5 yolcu yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, işçi servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda minibüsün yokuş aşağı hızla gelmesi ve işçi servisinin aynasına çarptıktan sonra manevra yapması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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