Karabük'te bahçe duvarına çarpan minibüsteki 5 yolcu yaralandı

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

K.K. idaresindeki 78 M 0013 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde önce A.Y. yönetimindeki 78 S 0176 plakalı işçi servisinin yan dikiz aynasına, ardından bir evin giriş kapısı ve bahçe duvarına çarptı.

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