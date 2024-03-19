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        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:26
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        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük'te mart ayında aranan 101 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Açıklamada, "Başarılı çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına teşekkür ediyoruz. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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