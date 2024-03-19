Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli tutuklandı

Açıklamada, "Başarılı çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına teşekkür ediyoruz. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük'te mart ayında aranan 101 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

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