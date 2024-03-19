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        Eski Safranbolu Belediye başkanlarından AK Parti Belediye Başkan adayı Büyüközdemir'e destek

        Eski Safranbolu Belediye Başkanları Mustafa Eren, Mehmet Ceylan, Nihat Cebeci ve Necdet Aksoy, AK Parti Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir'e desteklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:53
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        Eski Safranbolu Belediye başkanlarından AK Parti Belediye Başkan adayı Büyüközdemir'e destek
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        Eski Safranbolu Belediye Başkanları Mustafa Eren, Mehmet Ceylan, Nihat Cebeci ve Necdet Aksoy, AK Parti Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir'e desteklerini açıkladı.

        AK Partiden yapılan açıklamaya göre, Eren, Ceylan, Cebeci ve Aksoy, tecrübelerinden yola çıkarak Safranbolu'ya önemli değerler katacağını düşündükleri Büyüközdemir'e hem desteklerini açıkladı hem de sevenlerinden Büyüközdemir'e destek vermelerini istedi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapan eski Karabük Milletvekili Eren, önceki seçimde Elif Köse'yi desteklediğini, eşinden dostundan oy istediğini ancak verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Oy istediği herkesten özür dileyen Eren, ilçenin geleceği için bu seçimde Büyüközdemir'i desteklediğini anlattı.

        Ceylan da Büyüközdemir'in Safranbolu için önemli bir şans olduğunu ifade ederek, "Ali Büyüközdemir'i, genç ve başarılı bir insan olmasının yanı sıra nezaketi ve hoşgörüsü ile Safranbolu'nun gelecek yıllardaki şansı olarak görüyorum. Safranbolu'nun gelişmesini ve güzelleşmesini isteyen herkesin Büyüközdemir'e destek vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Cebeci de Büyüközdemir'in seçim çalışmalarının ilk gününden itibaren sıcakkanlı tavırları ile Safranbolu'da özlenilen belediyeciliği yeniden yeşertmek adına önemli bir isim olduğunu ve Safranbolu'yu seven herkesin Büyüközdemir'e destek vermesi gerektiğini kaydetti.

        Aksoy ise AK Parti iktidarında ilçenin önemli hizmetler kazandığını, "5 yıldır eksik bırakılan tüm hizmetlerin AK Belediyecilik ile yeniden Safranbolulularla buluşacağını" belirterek, Büyüközdemir'in, gelecek 5 yılda görev almasının Safranbolu için büyük şans olacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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