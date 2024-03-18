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        AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Büyüközdemir, projelerini tanıttı

        AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, seçilmesi halinde yapacağı projeleri kamuoyuna anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 08:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 08:53
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        AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Büyüközdemir, projelerini tanıttı
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        AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, seçilmesi halinde yapacağı projeleri kamuoyuna anlattı.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Büyüközdemir, bölgenin ihtiyaçlarına ve acil çözüm bekleyen sorunlarına bir an önce eğileceklerini belirtti.

        Seçileceğine dair inancını katılımcılarla paylaşan Büyüközdemir, "Allah'ın izniyle Safranbolu'ya dair projelerimizi hayata geçirmek istiyorum. Allah bana inşallah dertlerinizle dertlenmeyi, sizlerle gülüp ağlamayı, umutlarınızı gerçeğe dönüştürmeyi, Safranbolu'ya hizmet etmeyi nasip eder." ifadelerini kullandı.

        Büyüközdemir, daha sonra projelerini tanıttı.

        Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

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