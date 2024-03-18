AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Büyüközdemir, projelerini tanıttı

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Büyüközdemir, bölgenin ihtiyaçlarına ve acil çözüm bekleyen sorunlarına bir an önce eğileceklerini belirtti.

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