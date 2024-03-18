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        Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:06
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        Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede A.S. (14) ile Recep H. (22) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep H. bıçaklandı.

        Safranbolu Devlet Hastanesine götürülen Recep H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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