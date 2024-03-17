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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürüyor

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programına katıldı, projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:18
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürüyor
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programına katıldı, projelerini anlattı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Kurtuluş Mahallesi'nde dün akşam iftar programına katıldı.

        Programda konuşan Çetinkaya, ramazanın getirdiği huzuru birlikte paylaştıklarını belirtti.

        Sabah akşam demeden ramazanın manevi iklimini hissederek dostça ve kardeşçe sahada olmaya devam ettiklerini aktaran Çetinkaya, "Enerjimiz, tecrübemiz ve projelerimizle çok daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir Karabük ufukta görünüyor. Daima omuz omuza, şehri imar, gönülleri ihya edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, daha sonra Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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