Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki kıraathaneye kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Olayda kıraathanede bulunan B.T. kurşun sıyırması nedeniyle hafif yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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