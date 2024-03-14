Karabük'ten kısa kısa

Veteriner hekimlerin kontrolünde intravenöz (damar içi), intramüsküler (kas içi), subkütan (deri altı) gibi tedaviler uygulayan öğrenciler, ultrasonla gebelik muayenesi ve suni tohumlama da yapıyor.

Büyükbaş, küçükbaş, kümes ve evcil hayvancılık üzerine Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde teorik eğitim alan öğrenciler, mesleğin inceliklerini sahada uygulama yaparak öğreniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Karabük'ün yüksek rakımlı bölgelerinde yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

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