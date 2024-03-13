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        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm konusunda tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu belirterek, "Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:20
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        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm konusunda tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu belirterek, “Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır. Yeter ki kentsel dönüşümü yapsın gelsin. Başımızın üzerinde yeri var. Para vermeye, hazine arazisi vermeye hazırız. Bunu ilan ediyoruz" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Karabük’e geldi. Karabük Valiliği'nde Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, daha sonra kent merkezindeki 'Millet Bahçesi' proje alanı ve 'İlk Evim İlk İşyerim' proje alanında incelemelerde bulundu. AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Özhaseki, burada son dönemde Türkiye’de yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

        Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün önemi vurgu yaparak, “Yapılaşmış şehirlerimiz, kadim şehirlerimiz var. Eski, biraz yenilenmesi gereken, depreme dayanıksız olan yerlerimiz var. Bu durumlar birçok ilimizde var. Bunlar için, bir tek çare var. O da kentsel dönüşümdür. Dünyada bunun başka bir formülü bulunamadı. Evlerimizi yenileyerek depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Bunun için büyük bir mücadele veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2012 yılında çıkan kanunla birlikte bugüne kadar 2 milyon 250 bin konutun değiştiğini gördük. Halen 425 bin konutun dönüşümü de devam ediyor. Biz bunu yeterli görmedik. 2 ay önce meclise yasa getirdik ve kentsel dönüşüm için hem bir başkanlık kurduk, hem de aynı zaman yıllardır bizim önümüzü kesen davalar açan, muhalefet olduğunu söyleyen ancak her hayırlı işe her milli meselede olduğu gibi karşı çıkan bir grubun sadece bertaraf edebilmek için bunlar yapıldı ve şimdi işi daha da hızlı yapmak zorundayız. Öncelikle her yerde kentsel dönüşümü anlatıyoruz ve bunun hızlanmasını istiyoruz. Bu işin doğru, hızlı bir an önce sonuca ulaşılabilmesinin 3 ayağı var. Bunlardan biri bakanlık, ikincisi belediye başkanlığı, üçüncüsü de vatandaş. Emin olun bu 3 ayak kendi aralarında anlaşırsa emin olun, önümüzde dağ durmaz. Çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yaparız" dedi.

        'ŞİMDİ BEN SORUYORUM; BELEDİYELER NEREDE?’

        Bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda kapılarının açık olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bakanlık olarak biz hazırız. Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır. Yeter ki kentsel dönüşümü yapsın gelsin. Başımızın üzerinde yeri var. Para vermeye, hazine arazisi vermeye hazırız. Bunu ilan ediyoruz. Bunun ikinci ayağındaki belediyeler ise her mahallesini daha iyi bilir. Hangi mahallede ne yapılması gerekiyor daha iyi bilir. Bunu belediyelerimizin hazırlaması gerekir. Kentlerindeki hazırlıkları yaptıktan sonra Bakanlığa gelip, 'Gelin bu işi beraber yapalım' demesi gerekir. Ama bizim tembel belediyelerimiz şöyle yapıyorlar; ‘Bakanlık gelsin bu işleri yapsın’ diyorlar. Tamam zaten onun için oradayız da 250 kişilik kadromuz var. 10 binden fazla mahalle var. Hadi bunu dönüştürün bakalım. Ama sizin belediyelerinizin binlerce elemanı var. Hem mahalleleri biliyorsunuz. Vatandaşlardan oy istemeye gidiyorsunuz. Gidin o mahallelerde çalışan insanlarla görüşün, bize getirin projeyi biz size para vermeye de TOKİ ile gelip yapmaya da hazırız. Özellikle bizim CHP’li belediyeler, geçen gün İzmir’deydim. 25 yıldır buradasınız, kentsel dönüşüm yaptınız mı? Cevap yok. İdeolojik kafalar senelerce kentsel dönüşüme engel oldular. Senelerdir bir taraftan dava açıyorlar. Şimdi TOKİ’lere başlayacağız, yine dava açıyorlar. Sonra 'Devlet nerede?' diyorlar. Şimdi ben soruyorum; belediyeler nerede? Yani kısacası bu işin ikinci ayağında eksiklik olursa her iş kalır. Üçüncü ayağındaki vatandaşla anlaşılıp, bize getirilirse biz her türlü desteği vermeye hazırız. Deprem siyaset üstü meseledir. A-B-C partisi olmaz. Şimdi AK Parti iktidarda. Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açık. Lütfen bütün belediyelerimiz kendi bulundukları yerlerdeki çöküntü alanları belirlesin, depremde yıkılacak alanları belirlesin, vatandaşla görüşsün sonra bize gelsin, 'Gelin burada beraber çalışalım' desin. Elimizde imkan neyse sonuna kadar seferber etmeye hazırız” dedi.

        Bakan Özhaseki, daha sonra soğuksu mahalle esnafıyla düzenlenen iftara katıldı.

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