AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, iftar programlarına katıldı

Çetinkaya, son olarak Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlara projelerini anlattı.

Daha sonra Tüccarlar İş Merkezi'nde Yenicelilerle iftarda bir araya gelen Çetinkaya, "Gönüldaşlarımızla hep birlikte yan yana olduğumuz, kalabalık, bereketli ramazan sofralarındayız hamdolsun. Kardeşlik, muhabbet ayı ramazanda Rabb'im bizi çifte bayramda buluştursun." açıklamasında bulundu.

Ramazanın getirdiği huzuru vatandaşlarla paylaştıklarını belirten Çetinkaya, "Sabah akşam demeden ramazanın manevi iklimini de hissederek dostça ve kardeşçe sahada olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Öğlebeli Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında buluştu.

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