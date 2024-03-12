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        Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza

        Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 18:35 Güncelleme: 12.03.2024 - 19:37
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        Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza
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        Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

        Kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 5 kişiye ise 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

        Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin liraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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