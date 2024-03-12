Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin liraya da el konuldu.

Kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 5 kişiye ise 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

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