Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Eflani'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eflani'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapıldı.

        Eflani Belediye Başkanı ve AK Parti'den Eflani Belediye Başkan adayı İbrahim Ertuğrul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Açılışa AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın da katıldığını aktaran Ertuğrul, "Açılış programımız sonrasında teşkilatımız ve aday arkadaşlarımızla esnafımızı ziyaret ettik. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran değerli hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, sanayicilerle buluştu
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, sanayicilerle buluştu
        Jeoloji profesörü Gökçeoğlu, olası Marmara depremine karşı uyardı:
        Jeoloji profesörü Gökçeoğlu, olası Marmara depremine karşı uyardı:
        Karabük'te bitkin halde bulunan karaca doğaya salındı
        Karabük'te bitkin halde bulunan karaca doğaya salındı
        Karabük'te sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası verildi
        Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası verildi
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdü...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdü...