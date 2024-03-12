Eflani'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Açılışa AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın da katıldığını aktaran Ertuğrul, "Açılış programımız sonrasında teşkilatımız ve aday arkadaşlarımızla esnafımızı ziyaret ettik. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran değerli hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eflani Belediye Başkanı ve AK Parti'den Eflani Belediye Başkan adayı İbrahim Ertuğrul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

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