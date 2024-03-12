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        Karabük'te sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 4 metreden bir sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:58
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        Karabük'te sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 4 metreden bir sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde N.M.K. idaresindeki 78 SH 781 plakalı panalevan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metreden bir sitenin bahçesine düştü.

        Kazada sürücü N.M.K ile yolcular E.K. ve H.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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