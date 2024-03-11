Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası verildi

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki kediye çarpan iki araç sürücüsünü belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda sürücülerin kedilere çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası kesildi.

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