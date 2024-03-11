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        Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası verildi

        Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:06
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        Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası verildi
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        Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda sürücülerin kedilere çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki kediye çarpan iki araç sürücüsünü belirledi.

        Ekiplerce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürücülere toplamda 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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