Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası verildi
Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası kesildi.
Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda sürücülerin kedilere çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki kediye çarpan iki araç sürücüsünü belirledi.
Ekiplerce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürücülere toplamda 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.
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