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        Bolu'da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün, Bolu'da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:13
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        Bolu'da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün, Bolu'da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2011'de Mengen ilçesindeki Dorukhan Tüneli yakınlarında işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Yenice Adliye'sine sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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