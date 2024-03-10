Bolu'da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2011'de Mengen ilçesindeki Dorukhan Tüneli yakınlarında işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

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