Akşener: Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da emekliye para verirken mi dağılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şimdi bakın emeklileri söylüyorum ben. Herkes uyuz oldu. Herkes gıcık oldu. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere konuşuyorlar, emekliyi konuşuyor, konuşuyor da ekonomi dağılır. Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da emekliye para verirken mi dağılıyor" dedi.

İYİ Parti Safranbolu Belediye başkan adayı şarkıcı Hakan Peker’in Safranbolu Misak-ı Milli Meydanında düzenleyeceği konser için Karabük’ün Eskipazar ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililere seslendi. Emekliler üzerinden iktidarı eleştiren Akşener, "Şimdi burası bir emekli şehri, doğru mu? Şimdi bakın emeklileri söylüyorum ben. Herkes uyuz oldu. Herkes gıcık oldu. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere konuşuyorlar, emekliyi konuşuyor, konuşuyor da ekonomi dağılır. Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da emekliye para verirken mi dağılıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 2028’e kadar Meral Akşener'e de güç veriyorsunuz. Nasıl 3 yıl boyunca Türkiye'nin Hakkari’sinden Edirne'sine kadar esnaf esnaf gezip tarımda çalışanın, tarımda üretenin, hayvancılık yapanın, esnafın, atanamayan öğretmenin, emeklinin, EYT'nin haklarını sizden öğrenip savunduysam sizin avukatlığınızı yaptıysam o zaman iktidar diyecek ki evet çektiler benim kulağımı şimdi bu kadın ne söylüyorsa dikkat etmem lazım ki 2028’i kaçırmayalım. 2028’e kadar bütün bilumum haklarınızı verecekler vermedikleri takdirde 2028’de İYİ Parti gelecek" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETTEN AŞAĞI EMEKLİ MAAŞI OLAMAZ'

Akşener, asgari ücretten aşağı emekli maaşının olmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şimdi emekli, emekli, emekli diyorum, sinirler bozuldu. Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa, istediklerini, sizin istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin, Ne istiyoruz? Bayramda 7 bin lira sizlere ikramiye verilmesini istiyoruz. Maaşlarınıza 11 bin liraya seyyanen zam yapılmasını istiyoruz. Bizim Parti Sözcümüz Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu kanun teklifi verdi. En düşük emekli maaşı memur emekli yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, memur emekli maaşı kadar olmalı ve bundan sonra kafaya göre takılınmamalı, asgari ücretten aşağı emekli maaşı olamaz. Halbuki 10 sene evvel 15 sene evvel emekli maaşları asgari ücreti çok daha üstündeydi. Bugün hele büyük şehirlerde sürünüyor, sürünüyor emekliyiz, emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin hakları yenen gençlerin tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin cezasını verdiği, cezasını kestiği bir seçim olacak."

Akşener, daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.