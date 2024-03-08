Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Uluçay'dan Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Uluçay'dan Dünya Kadınlar Günü açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Uluçay, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.

        Kadın ve erkeğin, toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını belirten Uluçay, "AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.

        Uluçay, eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğuna işaret ederek, iş gücü piyasasında yer almanın, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarı olduğunu bildirdi.

        Yasakların tarihe gömülmesi ve 81 ilde açılan üniversiteler sayesinde, kız öğrenci sayısında büyük artış yaşandığına değinen Uluçay, "Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten, yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı." dedi.

        AK Parti'nin 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi olduğunu hatırlatan Uluçay, şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak, 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanında, yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu, hep birlikte hayata geçireceğiz."

        Açıklamaya, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Safranbolu Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı
        Safranbolu Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı
        Karaelmas Turizm Ekspresi yolcularını tarih ve doğayla buluşturacak
        Karaelmas Turizm Ekspresi yolcularını tarih ve doğayla buluşturacak
        Milletvekili Şahin'den bedensel engelli Rabia'ya doğum günü sürprizi
        Milletvekili Şahin'den bedensel engelli Rabia'ya doğum günü sürprizi
        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karabük'te konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karabük'te konuştu:
        Bakan Yumaklı: Terörü kaynağında bitirmek için İHA ve SİHA ile mücadelemiz...
        Bakan Yumaklı: Terörü kaynağında bitirmek için İHA ve SİHA ile mücadelemiz...