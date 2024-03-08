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        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu, proje tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:30
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        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
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        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu, proje tanıtım toplantısına katıldı.

        İlk olarak Karabük İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Vural, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Karabük teşkilatının yoğun çalışma içinde olduğunu anlatan Vural, "İYİ Parti olarak hür ve müstakil siyaset anlayışıyla Karabük ve ilçelerinde güzide adaylarla hizmete talibiz. İnşallah bu seçim Karabük'te yenileşmeye, yeni şeyler yapmaya hevesli kadroların yönetime gelmesine vesile olur." diye konuştu.

        Daha sonra Kemal Güneş Caddesi'nde esnafı gezen Vural, İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Abdullah Adatepe'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısına da katıldı.

        Burada konuşan Vural, Karabük'e daha hayırlı hizmetlerin gelmesi için Adatepe'ye destek istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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