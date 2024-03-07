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        Bakan Yumaklı: Terörü kaynağında bitirmek için İHA ve SİHA ile mücadelemiz devam edecek

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, terörü kaynağında bitirmek için İHA ve SİHA ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bizlerde biliyoruz ki bize saldıran insanlara silahları veren eller, Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 21:47 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:50
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        Bakan Yumaklı: Terörü kaynağında bitirmek için İHA ve SİHA ile mücadelemiz devam edecek
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, terörü kaynağında bitirmek için İHA ve SİHA ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bizlerde biliyoruz ki bize saldıran insanlara silahları veren eller, Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA ve SİHA ile mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelemizde milletimizde aynı kararlılıkla siyasette desteği veriyor. Terör uzantılı siyasete destek verenleri kapısını kapatmış durumdadır." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kente yapılacak projeleri incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için geldiği Karabük'te ilk olarak Eskipazar ilçesinde bulunan Haslı barajında incelemelerde bulundu. Barajla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra Karabük Üniversitesi Köprüsünün hemen altına inşa edilmesi planlanan Nehir Park projesini inceledi. Bakan Yumaklı, incelemelerinin ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti. AK Parti il ve ilçe yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Yumaklı, parti binasında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Bütün amacımız vizyonumuzla ve hizmet siyasetiyle istikbalimizi inşa etme gayretidir. Geçtiğimiz inşa sürecinde Cumhuriyet'in birinci yüzyılının son 20 yılında AK Parti hükümetleri olarak birçok konuda sağlıktan alt yapıya ulaşımdan eğitime ekonomiden diğer bütün hususlara büyük değişimler gerçekleştirdik. Biz bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz deyişiyle ülkemizin tamamının kalkınmasına dair bir mücadele verdik. Böylelikle gurur duyduğumuz milli birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmiş olduk. Bir dönem kendi milli güvenliğimizi sağlamak üzere ihtiyacımız olan bazı savunma malzemelerini almak için başvurduğumuzda bunlar bize verilmemişti. Hatta en son bir ülkeden bizler çok büyük bir fedakarane çalışma sonucu oluşturulmuş olan insansız hava aracının kamerasını bize vermemişlerdi. Biz onların çok daha iyisini yaptık. Bütün dünyaya şu an o 1 numara kalitede, çok üstün vasıflara sahip o kameraları artık ihraç edecek duruma geldik. 5'nci nesil savaş uçağı ve neden eleştirildiğini bir türlü anlamadığım birçok gencimizin geleceğin yöneticileri, geleceğin siyasetçileri, geleceğin iş adamları belki de geleceğin astronotlarına ilham kaynağı olacak bu cesaret çok anlamsız şekilde kötülenmeye çalışıldı. Ancak bu tür şeyler bizim umurumuzda bile değil." dedi.

        Bakan Yumaklı, terörü kaynağında bitirmek için mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Bütün bu gelişmeler aynı zamanda Türkiye'nin ilerlemesine dönük ne kadar argümanları varsa kullananların aynı zamanda terörü de bu şekilde kullandığına dair uzun yıllardır hepimizin gözlerinin önünde cereyan eden bir husus var. Bizlerde biliyoruz ki bize saldıran insanlara silahları veren eller Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA ve SİHA ile mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelemizde milletimizde aynı kararlılıkla siyasette desteği veriyor. Terör uzantılı siyasete destek verenleri kapısını kapatmış durumdadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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