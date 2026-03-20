Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        AK Parti Karabük Teşkilatı bayramlaştı

        AK Parti Karabük Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Teşkilatı bayramlaştı

        AK Parti Karabük Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

        5000 Evler Kanyon Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan Şahin, teşkilat mensuplarını selamlayarak, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.


        Bayramın huzur içinde idrak edildiğini belirten Şahin, "Ancak dünyanın başka yerlerinde zulüm gören kardeşlerimiz var. Bu bana güçlü liderliğin ülke için ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her uluslararası siyasi krizde, ekonomik krizleri de katabiliriz çok güçlü liderlik ortaya koydu. Diplomasinin her türlü imkanlarını kullanarak tüm dünyada ses getiren söylemler dile getirdi, retorikler oluşturdu. O nedenle dünyanın sayılı liderleri haline geldi. Şu günlerde bunun değerini çok daha iyi anlıyor olmalıyız." dedi.

        Keskinkılıç da son 20 yıldır dünyada barış, uzlaşma ve diplomasi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çırpındığını dile getirerek, "Dünyada katliamalar meydana geliyor, kimse sesini çıkarmıyor. Gazze'de atılan bombalarla sadece Gazze'de insanlar parçalanmadı, vicdanlar parçalandı ama devletlerden hiç ses çıkmadı. Bir tek kişinin sesi çıktı. Kimin, Recep Tayyip Erdoğan. Dünyanın vicdanı da dünyada barış ve adalet isteyen adam da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya, Recep Tayyip Erdoğan'a mecburdur." diye konuştu.

        Çetinkaya da ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalardan bahsetti.

        Salt da çok bereketli bir ramazan ayını geride bıraktıklarını dile getirdi.

        Gedikoğlu da salondakilerin "Terörsüz Türkiye" süreci ve Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde devam etmesinde büyük görev üstlendiğini kaydetti.


        Program, partililerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Öte yandan ilçelerde de bayramlaşma programları düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
