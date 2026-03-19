Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
E.A. (30) idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Deligeç ve Yellikaya tünelleri arasında E.B. (49) yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Yağmur A. (26) ve A.L.A. (1) ile diğer araçtaki A.B. (39) ve İ.D.B. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yağmur A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü E.A'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
