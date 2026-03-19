Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 23:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        E.A. (30) idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Deligeç ve Yellikaya tünelleri arasında E.B. (49) yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki Yağmur A. (26) ve A.L.A. (1) ile diğer araçtaki A.B. (39) ve İ.D.B. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Yağmur A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü E.A'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
