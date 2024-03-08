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        Milletvekili Şahin'den bedensel engelli Rabia'ya doğum günü sürprizi

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kendisiyle görüşmek isteyen bedensel engelli Elvan Rabia Dönmez'e doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:31
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        Milletvekili Şahin'den bedensel engelli Rabia'ya doğum günü sürprizi
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kendisiyle görüşmek isteyen bedensel engelli Elvan Rabia Dönmez'e doğum günü sürprizi yaptı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kendisiyle görüşmek isteyen Dönmez'in doğum günü olduğunu öğrenen Şahin, genç kızın Yeşil Mahalle'deki evine AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Semih Can Güzel aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi.

        Sürpriz karşısında mutlu olan Dönmez, Şahin ile telefonda görüntülü görüştü.

        Önceden ayarlanmış programı nedeniyle eve gelemediğini, en kısa sürede ziyarete geleceğini belirten Şahin, Dönmez'in doğum gününü kutladı.

        Şahin'i çok sevdiğini ve sürprizden dolayı duygulandığını ifade eden Dönmez, kendisine teşekkür etti.

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da Dönmez'e çeşitli hediyeler gönderdi.

        Galeri
        Galeri

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