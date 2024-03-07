Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, para kazanma vaadiyle internette reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirdikleri kişileri dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 4 aylık çalışması sonucu, şüphelilerin sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan hesaplarına para aktardıkları, bu parayı kendi aralarında dolaştırdıkları, sonrasında kripto para üzerinden yurt dışına aktardıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle Karabük dahil 18 ilde 23 kişiyi dolandırarak yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Ekiplerce Karabük ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden biri emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ekiplerin, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.