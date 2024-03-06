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        Karabük'te inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı

        Karabük'te inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:06
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        Karabük'te inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışma sonucunda çalıntı malzemeleri bir iş yerine sattığı tespit edilen S.M. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri sırasında 26 ayrı suç kadı olduğu belirlenen S.M, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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