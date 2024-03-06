AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşil, Yeni, Ergenekon ve Soğuksu mahallelerini ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini anlattı.
Vatandaşların taleplerini dinlemeye devam etiklerini belirten Çetinkaya, "Hemşehrilerimizin desteğiyle Karabük'ümüz için hayallerimizi gerçeğe dönüştürme zamanı çok yakın. Şehrimizin giderilmesi gereken sorunlarını, çığ gibi büyüyen problemlerini hızla çözeceğiz. Hizmetin de eserin de en güzelini Karabük'ümüze getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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