Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre kadın, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, kocası da sinirlenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi yaktı.

TAŞ VE SOPAYLA SALDIRDI Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö.’nün arkadaşından emanet aldığı 54 EL 226 plakalı otomobili habersiz alan oğulları, küçük çaplı kazaya karıştı. Eve geldiğinde otomobili hasarlı gören M.Ö. ile aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. REKLAM

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.’nün eşi Z.Ö., sopa ve taşlarla otomobile zarar verdi. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponlarında hasar oluşurken, M.Ö. de eşine öfkelenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi ateşe verdi.