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        Haberler Ekonomi Otomobil Audi Brüksel fabrikası, işçiler arabaların anahtarlarını iade edene kadar kapalı kalacak - Otomobil Haberleri

        Audi Brüksel fabrikası, işçiler arabaların anahtarlarını iade edene kadar kapalı kalacak

        Audi Brüksel fabrikası, çalışanların el koyduğu tamamlanmış 200 civarında otomobilin anahtarlarını teslim etmediği sürece üretim yapmayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:42
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        İşçiler anahtarlara el koydu
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        Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi, Volkswagen Grubu tarafından tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis edilmemesinin ardından çalışanlarla yaşanan gerilim sonrası alınan son karaları açıkladı.

        Yönetim, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını bildirdi.

        Öte yandan fabrika önünde bu sabah saatlerinde toplanan 150 kadar işçi, yönetimi protesto etti.

        Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

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        Audi yönetimi, geçen hafta da Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir yeni model tahsis edilmediğini bildirmişti.

        Çalışanlar fabrikada üretim için yeni bir model belirlenmesini bekliyordu.

        Bu durum ve geleceklerine yönelik belirsizlik fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

        Geçen hafta fabrikada normal üretim yapmaya yeterli çalışan işbaşı yapmamıştı.

        Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

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