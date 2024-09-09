Josef de Souza'ya silahlı soygun şoku!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Yaşadıklarını bir video ile anlatan Josef De Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı." dedi.

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Josef de Souza, Brezilya'da silahlı soyguna uğradığını açıkladı.

Kariyerini Vasco da Gama'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, oğluyla beraber arabasıyla seyahat ettiği sırada saldırıya uğradığını söyledi.

Olayı yayınladığı bir videoyla anlatan Josef, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.

🚨 Josef de Souza, ülkesinde silahlı bir saldırıya uğradığını açıkladı:



"Ayağımdaki terliği bile aldılar. Silahlı adamlar arabamı aldılar. Oğlumla birlikteydim ve onu dışarı çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz."pic.twitter.com/inJq8R64Go — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2024

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Videoda yüzündeki korku dolu ifade net şekilde görünen Josef, oğlunun durumunun iyi olduğunu gösterdi.

Brezilya polisinin kısa süre içinde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatması bekleniyor.