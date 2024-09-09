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        Haberler Gündem Güncel Tur teknesinde can pazarı! Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı | Son dakika haberleri

        Tur teknesinde can pazarı! Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı

        İstanbul Fatih'te bir tur teknesinde panik anları yaşandı. Olayda bir anne ile 2 yaşındaki çocuğu tekne kıyıya yanaşırken denize düştü. Bu sırada baba ve teknenin kaptanı denize atladı. Teknedekilerin yardımıyla da anne ile çocuğu kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:25
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        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
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        Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu kıyıya yanaşan tur teknesinden denize düştü. O anları gören baba ve teknenin kaptanı denize atladı. Teknedekilerin de yardımıyla anne ve çocuk kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Eminönü iskelesinde meydana geldi. Sarıçayır ailesi tur teknesiyle gezintiye çıktı.

        Gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştığı sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağında bulunan 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. tekneden düştü.

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        Eşi ve çocuğunun tekneden düştüğünü gören babanın yanı sıra tekne kaptanı da denize atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve çocuğu hastaneye kaldırırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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