A Milli Takım, İzlanda karşısında! İşte Montella'nın 11'i
A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın İzlanda maçı 11'i...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.
TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-İzlanda maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen'den canlı yayınlanacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.
Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.
A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
BARIŞ ALPER CEZALI, MERİH DÖNÜYOR
Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.
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