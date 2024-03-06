Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'te otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.E.A. idaresindeki 34 Z 7942 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yolu Çerçiler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki K.A. ve F.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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