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        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:54
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        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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