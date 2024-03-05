Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Milletvekili Şahin'den açıklama

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı yönündeki söylemleri eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Milletvekili Şahin'den açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı yönündeki söylemleri eleştirdi.

        Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ovacık ilçesinde daha yapılması gerekenlerin bulunduğunu ancak "hiçbir şey yapılmadı" denmesini asla kabul edemeyeceklerini belirtti.

        Bu yönde açıklamalarda bulunanları eleştiren Şahin, ilçeye, spor lisesi, spor kompleksi, halı saha ve kültür merkezinin yanı sıra Hatipoğlu Barajı'nın kazandırıldığını anımsatarak, hastane ile kaymakamlık binasının yapımına devam edildiğini ifade etti.

        İmkanlar ölçüsünde Ovacık'a ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarına anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Yenice, Eskipazar, Ovacık, Eflani'nin bazı bölgelerinde taşkından dolayı zararlar oldu. Onlarla geçti, geçen sezon biraz da. Kaç tane menfez yaptık oraya? Şöyle Ovacık'a bir baksınlar, dağına taşına neler yapılmış. Eleştiri yapılabilir; 'Şunu yaptınız, şunu eksik bıraktınız, şunu da yapın. Şurada şunu yapmışsınız, burada şöyle bir sorun var, eksik var, bunu giderin.' Bu ayrı bir şey ama 'Oraya hiçbir şey yapılmadı.' demek insanların aklıyla alay etmektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Karabük'te öğrenciler, okullarda oluşturulan geleneksel oyun alanlarında eğ...
        Karabük'te öğrenciler, okullarda oluşturulan geleneksel oyun alanlarında eğ...
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdü...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdü...
        Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Üniversite öğrencilerinden Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven'e ziyare...
        Üniversite öğrencilerinden Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven'e ziyare...
        Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi
        Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi