Karabük Milletvekili Şahin'den açıklama

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı yönündeki söylemleri eleştirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ovacık ilçesinde daha yapılması gerekenlerin bulunduğunu ancak "hiçbir şey yapılmadı" denmesini asla kabul edemeyeceklerini belirtti.

Bu yönde açıklamalarda bulunanları eleştiren Şahin, ilçeye, spor lisesi, spor kompleksi, halı saha ve kültür merkezinin yanı sıra Hatipoğlu Barajı'nın kazandırıldığını anımsatarak, hastane ile kaymakamlık binasının yapımına devam edildiğini ifade etti.

İmkanlar ölçüsünde Ovacık'a ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarına anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Yenice, Eskipazar, Ovacık, Eflani'nin bazı bölgelerinde taşkından dolayı zararlar oldu. Onlarla geçti, geçen sezon biraz da. Kaç tane menfez yaptık oraya? Şöyle Ovacık'a bir baksınlar, dağına taşına neler yapılmış. Eleştiri yapılabilir; 'Şunu yaptınız, şunu eksik bıraktınız, şunu da yapın. Şurada şunu yapmışsınız, burada şöyle bir sorun var, eksik var, bunu giderin.' Bu ayrı bir şey ama 'Oraya hiçbir şey yapılmadı.' demek insanların aklıyla alay etmektir."