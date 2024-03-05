Üniversite öğrencilerinden Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven'e ziyaret

Bakanlık bünyesindeki spor, gençlik ve yurt hizmetleri birimlerinin faaliyetlerini öğrencilere anlatan Güven, gençlerin talebini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Karabük'teki yurtlarda 12 bin öğrenci kalıyor. Yurtta kalan gençler hayata hazırlanma sürecinde önemli deneyimler kazanıyor." ifadesini kullandı.

Ziyarette Güven, kentteki spor etkinlikleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'i ziyaret etti.

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