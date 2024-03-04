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        Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi

        Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan 32 yaşındaki Hande Ciğeroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:39
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        Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi
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        Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan 32 yaşındaki Hande Ciğeroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'taki apartmanın bahçesinde ölü bulunan Ciğeroğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 5000 Evler Merkez Camisi'ne getirildi.

        Ciğeroğlu'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Törene Ciğeroğlu'nun yakınlarının yanı sıra, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, CHP Karabük Belediye Başkan adayı Bayram Karadağ ve vatandaşlar katıldı.

        Dün apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Hande Ciğeroğlu'na (32) ait olduğu tespit edilen ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri

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