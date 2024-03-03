Karabük'te düzenlenen "Sosyalfest" sona erdi

Karabük Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) sona erdi.

"Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Sosyalfest'in kapanış seremonisi ve ödül töreni, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin mühendislik alanında çok büyük işler başardığını söyledi.

Türkiye'nin yapılamaz denilen muhteşem eserler icat ettiğini belirten Kırışık, "Yerli uçak gemimiz olsun, milli savaş uçağımız olsun, insansız hava, deniz ve kara araçlarımız olsun, binlerce sayamayacağımız kadar mühendislik tasarım harikası ürünler ürettik. Bu bizim için gerçekten çok önemli gelişme." dedi.

Kırışık, belli bir toprak parçasını saldırıdan korumak açısından mühendislik gücüne ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun yanında asıl en önemli gücümüz, kişiyi, insanı ve toplumu bir arada tutan değerler sistemini yüceltmek, yaşamak, insanların birlik ve beraberliğini artırmak, sorunlarla başa çıkabilecek kapasiteyi ortaya çıkarmak ve sorunlarımızı çözecek, dünyaya kendi milli ve manevi değerlerimizi gösterecek sosyal modeller üretmemiz gerekiyor. İşte bu sosyal modellerimizi bütün dünyaya Sosyalfest ile gösterme kararlılığındayız. İlkini yapmış olduğumuz Sosyal Bilimler Festivali gerçekten son derece başarılı oldu."

- "Öğrencilerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkıyor"

Üniversite kategorisinde yapmış oldukları Türkiye Yüzyılı Vizyonu Sosyal Model Tasarım Yarışması'nın en çok başvuruyu aldığına da değinen Kırışık, "Bu da gösteriyor ki gençliğimiz, öğrencilerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkıyor, destekliyor; buna inanmış ve bunun arkasında kararlı şekilde duruyor. Bunun, gelecek vizyonumuz açısından son derece ümit verici, başarılı olacağımızı gösterici ve inancımızı perçinleyici rol ortaya koyduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından festival sponsorlarına plaket takdim edildi, üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde 14 farklı alanda finale kalan takımlara ödülleri verildi.

Yarışma sonucunda 14 farklı kategoride birinci olan takımlara 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin olmak üzere toplamda 700 bin lira ödül dağıtıldı.

Ayrıca, üniversite öğrencilerinin festival alanında çektiği fotoğraflardan oluşan fotomaraton yarışmasında da dereceye girenler ödüllendirildi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, bazı üniversite rektörleri, akademik personel, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.